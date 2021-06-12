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12 Haziran 2021 Cumartesi 16:00:00 - Güncelleme:12 Haziran 2021 Cumartesi 16:00:00

Rıza Baba geri döndü

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Arka Sokaklar'ın Rıza Babası Zafer Ergin, 15 yıl sonra bir ilke imza attı.

Arka Sokaklar'ın Rıza Babası Zafer Ergin, 15 yıl sonra bir ilke imza attı. Oyuncu uzun bir aradan sonra ilk kez yeni bir dizide oynayacak. Ergin, Ay Yapım'ın Netflix'te yayınlanacak olan 'Kuş Uçuşu' adlı dizisine iki bölüm konuk oldu. Usta oyuncu bir TV kanalında yaşanan kuşak çatışmasını konu alan dizide medya patronunu canlandırdı.

Etiketler : Rıza Baba Zafer Ergin Arka Sokaklar
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