Rıza Baba geri döndü

Arka Sokaklar'ın Rıza Babası Zafer Ergin, 15 yıl sonra bir ilke imza attı. Oyuncu uzun bir aradan sonra ilk kez yeni bir dizide oynayacak. Ergin, Ay Yapım'ın Netflix'te yayınlanacak olan 'Kuş Uçuşu' adlı dizisine iki bölüm konuk oldu. Usta oyuncu bir TV kanalında yaşanan kuşak çatışmasını konu alan dizide medya patronunu canlandırdı.