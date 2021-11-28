Ringlerin Kurdu hikayesiyle şaşırtıyor

Babasının cezaevine girmesinin ardından annesinin de evi terk etmesiyle 3 kardeşiyle küçük yaştan itibaren hayatın zorluklarına karşı mücadele veren 21 yaşındaki milli sporcu Nefise Atalay, benzeri ancak filmlerde görülebilecek bir başarı hikayesine sahip. "Ringlerin Kurdu" olarak tanınan Nefise, şimdilerde Tayland'da 5 Aralık'ta yapılacak Muaythai Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor. Nefise Atalay, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü'nde eğitimini de sürdürüyor. Tayland'da 5 Aralık'ta yapılacak Muaythai Büyükler Dünya Şampiyonası'na antrenörü Murat Kaya ile Aydın Kung Fu Spor Kulübünde hazırlanan Nefise Atalay, yaşamını ve hedeflerini anlattı. Babasının cezaevine girdiğinde henüz 5 yaşında olduğunu ifade eden Atalay, annesinin evi terk etmesi nedeniyle 15 yaşındayken kendisinden ay farkıyla büyük ağabeyi ve 13 yaşındaki kardeşiyle evlerinde yalnız kaldıklarını söyledi. Zor bir çocukluk dönemi geçirdiklerini ifade eden Atalay, şöyle devam etti:

"Küçük yaşta büyük sorumluluk almak zorunda kaldım, daha kendimi tam olarak tanıyamadan. Bu süreçte kulübümün desteği çok fazla oldu. Anne ve baba yok, 4 kardeş bir evde kalıyoruz ve gerçekten zorlu dönemlerdi. Kulübüm olmasaydı bu kadar başarılı olur muydum bilemiyorum."

Kuzenlerinin antrenmanını izlemek için gittiği Aydın Kung Fu Spor Kulubünde muaythai ile tanıştığını anlatan Atalay, bunun yaşamında bir dönüm noktası olduğunu ifade etti. Devletin ve kulübünün desteğiyle hayata adeta yeniden "merhaba" dediğini anlatan Atalay, spora başladıktan 5 ay sonra Antalya'da yarıştığı 2016 Wushu-Kung Fu Türkiye Şampiyonası'nda birincilik elde ettiğini dile getirdi.

Bu dönemde akrabalarının sporla ilgilenmesine sıcak bakmadığını da belirten Atalay, sözlerini şöyle sürdürdü: "Aile durumlarından dolayı ortaokuldan sonra çalışmak zorunda kaldım. Liseye bir yıl geç başladım. Spora giderken, 'Sen kız çocuğusun yapamazsın, güçsüzsün' gibi aşırı tepkiler oldu. Antrenmandan eve döndüğümde bu tarz olumsuz cümleler aşırı negatif etkiliyordu. Antrenörümün desteği çok oldu. Kuaförde çalışıyordum. Oradan koştura koştura antrenmana yetişmeye çalışıyordum. Bu süreçte beni alıp okula yazdıran kişi de antrenörüm. Ailemi ikna eden de antrenörüm oldu. Şu anda iki üniversite okuyorsam bunu antrenörüme borçluyum. O yüzden minnet duyuyorum."

Tayland'da 5 Aralık'ta yapılacak şampiyonada hedefinin birincilik olduğunu belirten Atalay, sözlerini şöyle tamamladı: "Ben kendimi şampiyon olarak görüyorum. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Şampiyon olarak döneceğim. Orada Türk bayrağını birincilik kürsüsünde dalgalandıracağım. Bu süreçte destek olan herkese teşekkür ederim."

Milli Takım Antrenörü Murat Kaya ise Nefise'nin tuttuğunu koparan bir yapısı olduğunu ve o nedenle de "Ringlerin Kurdu" olarak anıldığını aktardı. Kaya, sporcusunun başarılarıyla gurur duyduğunu ifade etti.