Ricky Martin, oyuncu Demet Özdemir'i Instagram'da takibe aldı

10.5 milyon takipçisi ile sosyal medyanın dikkat çeken ünlülerinden olan oyuncu Demet Özdemir'i dünyaca ünlü Ricky Martin takibe aldı.



Özdemir de bu takibi boş çevirmedi ve takibe takip yaptı. Bu olay sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. ‘Erkenci Kuş’ dizisiyle şöhretin zirvesine çıkan Özdemir’in, yaşadığı aşklardan kıyafetlerine kadar her şeyi ilgiyle takip ediliyor.