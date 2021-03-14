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14 Mart 2021 Pazar 14:12:00 - Güncelleme:14 Mart 2021 Pazar 14:12:00

Reytingler işin karşılığını verdi

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Yayımladığı gün reytinglerde ilk sırada yer alan Teşkilat dizisinin oyuncuları, emeklerinin karşılığını aldıklarını söyledi ve ekledi: ''Gurur duyduğumuz bir projenin içersindeyiz.''

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) hikayesini anlatan Teşkilat dizisi, reyting sıralamalarında zirvedeki yerini aldı. Dizinin başrol oyuncuları Deniz Baysal, Çağlar Ertuğrul, Ezgi Eyüboğlu da gördükleri ilgi sonrası izleyicilerine teşekkür mesajı yayımladı. Farklı bir işte rol almanın güzel bir deneyim olduğundan bahseden oyuncular, seyirciye karşı sorumluluklarının da arttığını ifade etti.

Çağlar Ertuğrul: İşte emeği olan herkes için gurur duydum. Bundan sonra top senaristlerimizde çünkü seyirciye karşı sorumluluğumuzun arttığını düşünüyorum.

Deniz Baysal Yurtcu: Dizimizin başarılı olacağına her zaman inancım tamdı. İyi bir reyting hepimiz bekliyorduk. Ama bu oranlar bize de çok sürpriz oldu. Seyircilerimize teşekkür ederiz.

Mesut Akusta: Bütün ekip olarak çok çalıştık. İş güzel çıktı herkese teşekkür ederiz. Reytingler de bizi çok mutlu etti. İzlemeye devam etsinler sürprizler olacak aksiyon devam edecek. Heyecanlı bölümler geliyor.

Ezgi Eyüboğlu: Başarılı bir iş olacağını tahmin ediyordum ama bu kadarı gerçekten TRT 1 izleyicisinden bize çok güzel bir sürpriz oldu. Yaptığımız işin karşılığını alması çok iyi hissettirdi. Kendi karakterim üzerinden de konuşacak olursam Ceren'le ilgili daha fazla bilgi edineceğimiz bir bölüm bizleri bekliyor.

Etiketler : teşkilat dizi trt
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