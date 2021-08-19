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19 Ağustos 2021 Perşembe 11:30:00 - Güncelleme:19 Ağustos 2021 Perşembe 11:30:00

Reyting kurbanı oldu

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Başrollerinde Kadir Doğulu, Serra Arıtürk, Cem Davran ve Alper Saldıran'ın yer aldığı 'Aşkın Tarifi' dizisi final yapıyor.

Başrollerinde Kadir Doğulu, Serra Arıtürk, Cem Davran ve Alper Saldıran'ın yer aldığı 'Aşkın Tarifi' dizisi final yapıyor. Reyting kurbanı olan yapım 13'üncü bölümde ekrana veda edecek. Dizide Fransız mutfağında uzman Gaziantepli bir şefin heyecan dolu aşk hikayesi anlatılıyordu.

Etiketler : Kadir Doğulu Serra Arıtürk Cem Davran Alper Saldıra Aşkın Tarif
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