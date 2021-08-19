Reyting kurbanı oldu

Başrollerinde Kadir Doğulu, Serra Arıtürk, Cem Davran ve Alper Saldıran'ın yer aldığı 'Aşkın Tarifi' dizisi final yapıyor. Reyting kurbanı olan yapım 13'üncü bölümde ekrana veda edecek. Dizide Fransız mutfağında uzman Gaziantepli bir şefin heyecan dolu aşk hikayesi anlatılıyordu.