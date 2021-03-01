Reyting için Harley Quinn oldu

Reyting için Harley Quinn oldu

'Sefirin Kızı' adlı dizide rol alan Tuba Büyüküstün, senaryo gereği Joker'in kız arkadaşı Harley Quinn kılığına girdi. İmajıyla dizinin yeni bölümüne damga vurmaya hazırlanan Büyüküstün'ün bu değişiminin ardında düşük reytingler olduğu iddia edildi. Neslihan Atagül'ün vedasının ardından diziye dahil olan oyuncu da istenilen izleyici sayısına ulaşamadı. Senaryoda değişiklikler yapan yapımda Büyüküstün, yeni imajıyla dizi izleyicisini merak ettirmeyi başardı.