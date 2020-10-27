15 gün karantinada kalarak sağlığına kavuşmayı bekleyen Reynmen, yaşadığı sıkıntılı günlere rağmen Nişantaşı sokaklarında maskesiz görüntülendi. Tebdirsiz bir şekilde sokakta gezen şarkıcı, "Tepki almam. Masanın üzerinde unuttum. İnsanlık hali işte. Buraya gelmeden önce vardı maskem. Sorumsuzluk işte" dedi.