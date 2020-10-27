27 Ekim 2020 Salı 21:21:00 - Güncelleme:28 Ekim 2020 Çarşamba 07:28:00
Reynmen maskesiz görüntülendi... Sorumsuzluğa devam
Geçtiğimiz ay koronavirüse yakalanan Reynmen, sağlığına kavuşsa da yine maskesiz şekilde sokakta görüntülendi.
15 gün karantinada kalarak sağlığına kavuşmayı bekleyen Reynmen, yaşadığı sıkıntılı günlere rağmen Nişantaşı sokaklarında maskesiz görüntülendi. Tebdirsiz bir şekilde sokakta gezen şarkıcı, "Tepki almam. Masanın üzerinde unuttum. İnsanlık hali işte. Buraya gelmeden önce vardı maskem. Sorumsuzluk işte" dedi.