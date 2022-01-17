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17 Ocak 2022 Pazartesi 12:00:00 - Güncelleme:17 Ocak 2022 Pazartesi 12:00:00

Retro bize vurmaz

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Şarkıcı Simge, sahnesinde kırmızı kıyafetiyle göz doldurdu.

Şarkıcı Simge, sahnesinde kırmızı kıyafetiyle göz doldurdu. Jolly Joker Private'de konser veren Simge, "Yine yeni bir merkür retrosuna girmişiz. Ama retro bize vurmaz. Bu gece şarkıların, sözlerin büyüsünde hep birlikte güzel bir gece yaşayacağız" dedi. Gecede ünlü isimleri ağırlayan şarkıcı, kendisini izlemeye gelen Murat Dalkılıç'ı sahneye davet etti. İki parçayı birlikte seslendiren ikili, izleyenlerden tam not aldı.

Etiketler : Retro bize vurmaz Şarkıcı Simge Jolly Joker Private
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