Renkli lansman

Deniz Işın ve Sarp Bozkurt'un başrolünde oynadığı 'Bizden Olur mu?' adlı romantik komedi dizisinin lansmanına ünlü isimler katıldı. Ortaköy'de bir mekânda düzenlenen geceye yapım ekibi tam kadro katıldı. İsmail Ege Şaşmaz-Hande Ünal, Doğukan Güngör, Çağrı Çıtanak-Başak Gümülcinelioğlu, Elçin Afacan, Berkay Tulumbacı, Alican Aytekin gibi isimler arkadaşlarını yalnız bırakmadı. Dizide, hayal kırıklıklarıyla dolu ilişkilerden yorulan Deniz ve Sarp'ın birlikte son çareyi ilişki tavsiyeleri veren kitaplarda araması anlatılıyor.