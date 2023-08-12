Rengarenk Nil

Şarkıcı Nil Karaibrahimgil, Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konseri'nde sevenleriyle bir araya geldi. Karaibrahimgil, dünden bugüne kadar olan şarkılarını 3 bin kişilik koro eşliğinde seslendirdi. Karaibrahimgil, kendine özgü tarzı ve etkileyici sesiyle unutulmaz bir gece yaşattı. Sahne kostümüyle adından söz ettiren Karaibrahimgil, tarzıyla yine farkını ortaya koydu. Şarkıcı Tanju Babacan imzalı tüylerden oluşan rengarenkli elbisesiyle dikkat çekti.