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12 Ağustos 2023 Cumartesi 15:40:00 - Güncelleme:12 Ağustos 2023 Cumartesi 15:40:00

Rengarenk Nil

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Nil Karaibrahimgil, Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konseri'nde sevenleriyle bir araya geldi.

Şarkıcı Nil Karaibrahimgil, Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konseri'nde sevenleriyle bir araya geldi. Karaibrahimgil, dünden bugüne kadar olan şarkılarını 3 bin kişilik koro eşliğinde seslendirdi. Karaibrahimgil, kendine özgü tarzı ve etkileyici sesiyle unutulmaz bir gece yaşattı. Sahne kostümüyle adından söz ettiren Karaibrahimgil, tarzıyla yine farkını ortaya koydu. Şarkıcı Tanju Babacan imzalı tüylerden oluşan rengarenkli elbisesiyle dikkat çekti.

Etiketler : nil karaibrahimgil şarkıcı konser
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