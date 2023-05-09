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09 Mayıs 2023 Salı 17:44:00 - Güncelleme:09 Mayıs 2023 Salı 17:44:00

Rengarenk konser

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Nil Karaibrahimgil, Bostancı Gösteri Merkezi'nde sevenleriyle bir araya geldi.

Şarkıcı Nil Karaibrahimgil, Bostancı Gösteri Merkezi'nde sevenleriyle bir araya geldi. Karaibrahimgil, dünden bugüne kadar olan şarkılarını binlerce kişilik koro eşliğinde seslendirdi. Gece boyunca festival havası yaşatan Karaibrahimgil, Tanju Babacan imzalı rengarenk kostümüyle dinleyicileri tarafından beğeni topladı. Yaklaşık iki buçuk saat sahnede kalan Karaibrahimgil, konserini alkışlar eşliğinde sonlandırdı.

Etiketler : nil karaibrahimgil şarkıcı magazin
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