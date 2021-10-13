Reklam rakamları güzel

Şarkıcı Faruk K, bir giyim markasının reklam yüzü oldu. Balat'ta kamera karşısına geçen şarkıcı, "Kadın markasının tanıtım yüzü oldum. Hem müziğini yaptım ve seslendirdim, ayrıca bir anket yapıldı ve kadınlar bu, benim markanın yüzü olmamı istedi" dedi. Reklam filmi için yüksek ücret aldığı iddia edilen şarkıcı, "Tabii ki ücretler muazzam yüksek değil ancak çok küçük rakamlar da değil. Güzel rakamlar diyebilirim, ancak hepimizin bakması gereken insanlar var" dedi.