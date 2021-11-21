Reklam ilişkisi değil

Şarkıcı Seda Sayan ve organizatör Ata Çağlayan aşkı tam gaz devam ediyor. Şarkıcı önceki akşam yakın arkadaşı Safiye Soyman'la objektiflere yansıdı. Arnavutköy'de bir mekan çıkışında habercilerle ayaküstü sohbet etti. Ata Çağlayan'la reklam ilişkisi yaşadıkları iddiaları karşısında Sayan, "Bunu siz yazıyorsunuz. Öyle bir şey yok" dedi. Oyuncu Miray Daner'le bir süredir birlikte olan oğlu Oğulcan Engin şarkıcıya konuşma yasağı koymuştu. Oğlunun verdiği kararın devam ettiğini söyleyen sanatçı, "Oğulcan ile ilgili konuşmam hâlâ yasak. Benimle ilgili sorular sorun" dedi.