VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yunan barbarlığı böyle görüntülendi
Sağlık Bakanı Koca paylaştı... İşte haftalık koronavirüs vaka haritası
Müslüme'nin ölümünde dikkat çeken detaylar... Görgü tanıkları anlattı
Kabine yarın toplanıyor... İşte masadaki başlıklar
Avrupa sınırında kriz büyüyor
82 yıllık hayal gerçek oluyor! Sona gelindi
PKK'nın planları bozuldu!
Türk bilim insanlarından müthiş başarı!
Bozguna uğrayınca geri adım attılar!
Korsan taksiye bindi ceza yedi
İstanbul'un tarihe tanıklık eden en yaşlı ağacı
Engelini dans ve okçulukla aştı
MEB'den yüz yüze eğitim açıklaması... İşte kapanan sınıf sayısı
Meteorolojiden kar yağışı uyarısı!
Milli Savaş Uçağı F-16 ve F-35'ten daha güçlü!
'Resmi Gazete' yalanı ile ne amaçlandı?
Başkan Erdoğan'ın "uçak gemisi" sözü komşuya dert oldu!
Ankara'dan AB'ye 10 maddelik çağrı!
Hamas liderinden dikkat çeken Türkiye açıklaması
TURKOVAC için sayılı günler kaldı
Latin Amerika çıkarması
2 saat güldürdü
Reklam ilişkisi değil
Hayatımın kısa özeti
21 Kasım 2021 Pazar 13:00:00 - Güncelleme:21 Kasım 2021 Pazar 13:00:00

Reklam ilişkisi değil

ABONE OL

Şarkıcı Seda Sayan ve organizatör Ata Çağlayan aşkı tam gaz devam ediyor. Şarkıcı önceki akşam yakın arkadaşı Safiye Soyman'la objektiflere yansıdı.

Şarkıcı Seda Sayan ve organizatör Ata Çağlayan aşkı tam gaz devam ediyor. Şarkıcı önceki akşam yakın arkadaşı Safiye Soyman'la objektiflere yansıdı. Arnavutköy'de bir mekan çıkışında habercilerle ayaküstü sohbet etti. Ata Çağlayan'la reklam ilişkisi yaşadıkları iddiaları karşısında Sayan, "Bunu siz yazıyorsunuz. Öyle bir şey yok" dedi. Oyuncu Miray Daner'le bir süredir birlikte olan oğlu Oğulcan Engin şarkıcıya konuşma yasağı koymuştu. Oğlunun verdiği kararın devam ettiğini söyleyen sanatçı, "Oğulcan ile ilgili konuşmam hâlâ yasak. Benimle ilgili sorular sorun" dedi.

Etiketler : Reklam ilişkisi değil Şarkıcı Seda Sayan Ata Çağlayan
Survivor yolcusu

Survivor yolcusu
Heyecanlıyız mutluyuz

Heyecanlıyız mutluyuz
Yıllar sonra gelen itiraf

Yıllar sonra gelen itiraf
Doğada olmak bize çok iyi geldi

Doğada olmak bize çok iyi geldi
35 kişiye birden benzemişim

35 kişiye birden benzemişim
Sahne benim vitrinim

Sahne benim vitrinim
Yeni şarkı hazırlığı

Yeni şarkı hazırlığı
Edis'in heykeli yapıldı

Edis'in heykeli yapıldı
Dijital ortam oyuncu için daha elverişli

Dijital ortam oyuncu için daha elverişli

EN ÇOK OKUNAN HABERLER