Rasim Öztekin için kan aranıyor

Usta oyuncu Rasim Öztekin'nin kızı Pelin Öztekin, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Babam Rasim Öztekin için 0RH(-) kana ihtiyaç vardı. Acil bir durumda Kadıköy Siyami Ersek Hastanesi'ne gelebilecek kan bağışçıları benimle iletişime geçerse sevinirim" yazdı.

62 yaşındaki tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin bugün öğle saatlerinde kalp krizi geçirmişti.

Hastanede tedavi altına alınan Öztekin'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtilmişti.

Bu gelişmenin ardından usta oyuncu için kana ihtiyaç duyulduğu açıklandı. Öztekin kızı "Babam Rasim Öztekin için 0RH(-) kana ihtiyaç vardı. Acil bir durumda Kadıköy Siyami Ersek Hastanesi'ne gelebilecek kan bağışçıları benimle iletişime geçerse sevinirim" mesajı paylaştı.

Kan bağışında bulunmak için 72 saat içinde alkol almamış olmak gerekiyor. Pelin Öztekin'in paylaşımında, erkek olması gereken ve ilaç kullanmayan donörün son bir hafta içinde grip geçirmemiş olması gerektiği de aktarıldı.

Öte yandan, kan vermek için Kızılay ya da hastaneye gidenler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuluyor.