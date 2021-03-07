  • BIST
    1541.98
  • Dolar
    7,5359
  • Euro
    9,0231
  • Altın
    411,4310
İstanbul
1 / 9
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
AKINCI S-1 seri üretimi son aşamaya geldi!
Rasim Öztekin için kan aranıyor
ABD bombardıman uçakları Orta Doğu üzerinde devriye uçuşu yaptı
MSB: Tel Rıfat'ta 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Fuat Oktay'dan kadına karşı şiddetle mücadele mesajı
Başkan Erdoğan'dan kadına şiddet açıklaması: En sert şekilde kınıyorum
Türkiye'de son 24 saatte 11 bin 187 yeni vaka tespit edildi
Bakan Koca, Kovid-19 vaka sayılarında enfazla artış ve azalmanın olduğu illeri açıkladı
İHKİB İnovatif Fikir Maratonu Yarışması'na kız öğrenciler damga vurdu
ABD'de Kovid-19 ile ilgili son veriler paylaşıldı! Ölü sayısı artıyor
Uçakların güvenli iniş ve kalkışları kadın hava trafik kontrolörlerine emanet
Ünlü oyuncunun otomobilinde uyuşturucu bulundu
Sıla davasında hüsran
Setten Kıvanç
1 aylık kızına 14 bin takipçili hesap
Her iki kişiden biri oyun meraklısı
Hem ayağı hem evi tehlikede
Hatalı basımla iyilik yapacak
"Türkiye ile anlaşmadıkça doğal gaz satamayız"
İlk kez konuştu
Kuyuyu kapatmayın dediler!
Ankara'da vahşet! Tartıştığı eşini 4 yaşındaki çocuğunun gözü önünde bıçaklayarak öldürdü
Şarkıyla itiraf etti
Önce kariyer sonra evlilik
07 Mart 2021 Pazar 22:40:00 - Güncelleme:07 Mart 2021 Pazar 22:40:00

Rasim Öztekin için kan aranıyor

ABONE OL

Kalp krizi geçiren usta tiyatrocu Rasim Öztekin için 0RH(-) kan aranıyor.

Usta oyuncu Rasim Öztekin'nin kızı Pelin Öztekin, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Babam Rasim Öztekin için 0RH(-) kana ihtiyaç vardı. Acil bir durumda Kadıköy Siyami Ersek Hastanesi'ne gelebilecek kan bağışçıları benimle iletişime geçerse sevinirim" yazdı.

62 yaşındaki tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin bugün öğle saatlerinde kalp krizi geçirmişti.

Hastanede tedavi altına alınan Öztekin'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtilmişti.

Bu gelişmenin ardından usta oyuncu için kana ihtiyaç duyulduğu açıklandı. Öztekin kızı "Babam Rasim Öztekin için 0RH(-) kana ihtiyaç vardı. Acil bir durumda Kadıköy Siyami Ersek Hastanesi'ne gelebilecek kan bağışçıları benimle iletişime geçerse sevinirim" mesajı paylaştı.

Kan bağışında bulunmak için 72 saat içinde alkol almamış olmak gerekiyor. Pelin Öztekin'in paylaşımında, erkek olması gereken ve ilaç kullanmayan donörün son bir hafta içinde grip geçirmemiş olması gerektiği de aktarıldı.

Öte yandan, kan vermek için Kızılay ya da hastaneye gidenler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuluyor.

Etiketler : Rasim Öztekin Kan bağışı Pelin Öztekin
Kadınlar için buluştular

Kadınlar için buluştular
Önce iş sonra bebek

Önce iş sonra bebek
Mesleğimi bırakmadım

Mesleğimi bırakmadım
Koronavirüsü atlattı

Koronavirüsü atlattı
Çocuk gelin son bulsun

Çocuk gelin son bulsun
Yeşilçam'ı anlatacaklar

Yeşilçam'ı anlatacaklar
Evleneceğini Instagram'dan duyuracak

Evleneceğini Instagram'dan duyuracak
O artık bambaşka Deniz

O artık bambaşka Deniz
Dalga konusu titizliği

Dalga konusu titizliği

EN ÇOK OKUNAN HABERLER