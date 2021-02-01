Ramo'nun yıldızı Esra Bilgiç: Oyuncu güzel değil kabiliyetli olmalı

Sektörde bu durumun yıkılıyor olmasından dolayı mutluluk duyduğunu anlatan Esra Bilgiç, Maria Claire dergisine verdiği röportajda şunları ekledi: ‘’Ben bir izleyici ve oyuncu olarak bu kalıpların yıkılıyor olmasından yana çok mutluyum. Oyuncunun kabiliyeti, karakterini hikaye içinde nasıl temsil ettiği asıl önemli olan.’’