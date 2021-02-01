01 Şubat 2021 Pazartesi 19:29:00 - Güncelleme:02 Şubat 2021 Salı 13:44:00
Ramo'nun yıldızı Esra Bilgiç: Oyuncu güzel değil kabiliyetli olmalı
Ramo dizisinde rol alan Esra Bilgiç, başrol oynamak için güzel olmanın önemli olmadığını söyledi.
Sektörde bu durumun yıkılıyor olmasından dolayı mutluluk duyduğunu anlatan Esra Bilgiç, Maria Claire dergisine verdiği röportajda şunları ekledi: ‘’Ben bir izleyici ve oyuncu olarak bu kalıpların yıkılıyor olmasından yana çok mutluyum. Oyuncunun kabiliyeti, karakterini hikaye içinde nasıl temsil ettiği asıl önemli olan.’’
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- Ramo'nun yıldızı Esra Bilgiç: Oyuncu güzel değil kabiliyetli olmalı