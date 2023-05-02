'Psikoloğa gidiyorum'

Şarkıcı İrem Derici ve Atakan Işıktutan'ın ilişkileri dolu dizgin devam ediyor. Mutluluklarını her fırsatta dile getiren ikili, önceki gün havalimanında objektiflere yansıdı. Derici'nin bir konserinden dönen çiftin keyifleri yerindeydi. Habercilerle sohbet eden ikiliden popçu, psikoloğa gittiğini açıkladı. Derici, "Deli doktoruna gidiyorum. 2018 yılında gitmiştim ya yine olmayayım diye seanslara giriyorum. Biraz daha durursam delireceğim" dedi.