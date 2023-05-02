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02 Mayıs 2023 Salı 17:43:00 - Güncelleme:02 Mayıs 2023 Salı 17:43:00

'Psikoloğa gidiyorum'

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İrem Derici ve Atakan Işıktutan'ın ilişkileri dolu dizgin devam ediyor.

Şarkıcı İrem Derici ve Atakan Işıktutan'ın ilişkileri dolu dizgin devam ediyor. Mutluluklarını her fırsatta dile getiren ikili, önceki gün havalimanında objektiflere yansıdı. Derici'nin bir konserinden dönen çiftin keyifleri yerindeydi. Habercilerle sohbet eden ikiliden popçu, psikoloğa gittiğini açıkladı. Derici, "Deli doktoruna gidiyorum. 2018 yılında gitmiştim ya yine olmayayım diye seanslara giriyorum. Biraz daha durursam delireceğim" dedi.

Etiketler : irem derici atakan ışıktutan ilişki
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