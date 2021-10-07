Prömiyere yoğun ilgi

'Tarla Kuşuydu Juliet' oyunu sanatseverlerle buluştu. Engin Alkan'ın hem yönetip hem oynadığı tiyatroda Sevinç Erbulak, Fatih Al ve Mert Şişmanlar'ın rol aldı. Oyunun prömiyerini izleyenler arasında Sermiyan Midyat ve Ecem Erkek de vardı. Yüzyıllardır insanları gözyaşlarına boğan Shakespeare'in âşıkları Romeo ve Juliet'in bu defa gülünç ama bir o kadar da acıklı evlilik hikayesinde buluştuğu oyun izleyenlerden büyük beğeni aldı.