Projeleri değerlendiriyor

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11 Haziran 2022 Cumartesi 10:00:00 - Güncelleme:11 Haziran 2022 Cumartesi 10:00:00

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Funda Eryiğit ve Kubilay Tunçer'in yer aldığı 'Timsah Ateşi' oyununda yer alan Hazar Ergüçlü, menajeriyle birlikte Bebek'te objektiflere yansıdı.

Funda Eryiğit ve Kubilay Tunçer'in yer aldığı 'Timsah Ateşi' oyununda yer alan Hazar Ergüçlü, menajeriyle birlikte Bebek'te objektiflere yansıdı. Oyuncu, eteği üzerine giydiği uzun kollu sweet'yle tarzını konuştururken, tüm dikkatleri üzerine çekti. Yeni sezon için görüşmelerinin olduğunu ifade eden Ergüçlü, tatil için ailesinin yanına Kıbrıs'a gideceğini belirtti.

Etiketler : funda eryiğit kubilay tunçer timsah ateşi oyun hazar ergüçlü
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