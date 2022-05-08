Proje heyecanı

Nehir Erdoğan'la rol aldığı 'Yabancı Damat' adlı dizisiyle ünlenen oyuncu Özgür Çevik, uzun bir aradan sonra ekrana geri döneceğini söyledi. Etiler'de objektiflere yansıyan oyuncu setleri çok özlediğini ifade etti. Çevik, gelen senaryoları değerlendirdiğini söyledi. Oyunculuğa uzun bir ara vermesiyle ilgili Çevik, "Ben memnunum, iyiyim böyle. Arada dinleniyorum" dedi.