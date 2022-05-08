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08 Mayıs 2022 Pazar 13:35:00 - Güncelleme:08 Mayıs 2022 Pazar 13:35:00

Proje heyecanı

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Nehir Erdoğan'la rol aldığı 'Yabancı Damat' adlı dizisiyle ünlenen oyuncu Özgür Çevik, uzun bir aradan sonra ekrana geri döneceğini söyledi.

Nehir Erdoğan'la rol aldığı 'Yabancı Damat' adlı dizisiyle ünlenen oyuncu Özgür Çevik, uzun bir aradan sonra ekrana geri döneceğini söyledi. Etiler'de objektiflere yansıyan oyuncu setleri çok özlediğini ifade etti. Çevik, gelen senaryoları değerlendirdiğini söyledi. Oyunculuğa uzun bir ara vermesiyle ilgili Çevik, "Ben memnunum, iyiyim böyle. Arada dinleniyorum" dedi.

Etiketler : Proje heyecanı Nehir Erdoğan Yabancı Damat Özgür Çevik
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