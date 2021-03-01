Program sunacak

İbrahim Tatlıses ile evliliğinden Elif Ada isminde bir kızı bulunan Ayşegül Yıldız, sürpriz bir projeyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Mimarlık şirketi bulunan Ayşegül Yıldız, yeni bir programa başlayacağını söyledi. Dizi ve filmlerde oynaması için teklifler alan Ayşegül Yıldız, yeni programı hakkında ise detay vermek istemedi.

