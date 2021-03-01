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01 Mart 2021 Pazartesi 16:09:00 - Güncelleme:01 Mart 2021 Pazartesi 16:09:00

Program sunacak

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İbrahim Tatlıses ile evliliğinden Elif Ada isminde bir kızı bulunan Ayşegül Yıldız, sürpriz bir projeyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

İbrahim Tatlıses ile evliliğinden Elif Ada isminde bir kızı bulunan Ayşegül Yıldız, sürpriz bir projeyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Mimarlık şirketi bulunan Ayşegül Yıldız, yeni bir programa başlayacağını söyledi. Dizi ve filmlerde oynaması için teklifler alan Ayşegül Yıldız, yeni programı hakkında ise detay vermek istemedi.

Etiketler : ibrahim tatlıses elif ada ayşegül yıldız
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