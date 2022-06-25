Profesör ile yeni ortaklık

'La Casa de Papel'in 'Profesör'ü Alvaro Morte'nin davetlisi olarak İspanya'ya giden Kerem Bürsin, yurda döndü. Etiler'de görüntülenen oyuncu, Morte ile ortak bir proje yapacaklarını açıkladı. Morte ile görüşmelerinin sinema üzerine olduğunu söyleyen Bürsin, ''Bir işe ortak girdik. Beraber olduğumuz ortaklık başka bir şey ama o yapacağımız ortaklığı da sinemaya aktaracağız" dedi.