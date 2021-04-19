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19 Nisan 2021 Pazartesi 12:00:00 - Güncelleme:19 Nisan 2021 Pazartesi 12:00:00

‘Prens'le yeniden doğdu

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2016 yılında oynadığı dönem dizisinde attan düştüğü için yüz kemikleri dahil olmak üzere onlarca kemiği kırılan, sol gözü kör olan oyuncu Çağdaş Onur Öztürk, 'Prens' dizisiyle beyazperdeye dönüyor.

2016 yılında oynadığı dönem dizisinde attan düştüğü için yüz kemikleri dahil olmak üzere onlarca kemiği kırılan, sol gözü kör olan oyuncu Çağdaş Onur Öztürk, 'Prens' dizisiyle beyazperdeye dönüyor. Estetik operasyonlar sayesinde yüzünde iz kalmayan, gözü de yüzde 40 oranında görmeye başlayan Öztürk, ruhsal travmalarını da Prens dizisi sayesinde attığını söyledi.

Etiketler : çağdaş onur öztürk prens dizi
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