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06 Haziran 2021 Pazar 22:29:00 - Güncelleme:06 Haziran 2021 Pazar 22:29:00

Prens Harry ile Meghan Markle çiftinin kızları ABD'de dünyaya geldi

Kaynak: AA

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Sussex Dükü Prens Harry ile eşi Düşes Meghan Markle çiftinin Lilibet "Lili" Diana adını verdikleri kızları dünyaya geldi.

Mayıs 2019'da doğan oğulları Archie Mountbatten-Windsor'un ardından Harry-Meghan çiftinin ikinci çocukları, ABD'nin California eyaletinde dünyaya gözlerini açtı.

İngiliz tahtının sekizinci sıradaki varisi olan Lilibet "Lili" Diana'nın fotoğrafı paylaşılmazken kraliyet ailesinden de doğumla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Harry ve Meghan, Ocak 2020'de kraliyet görevlerinden çekilerek, daha bağımsız bir hayat yaşamak ve İngiliz medyasından kaçmak için Güney California'ya taşınmıştı.

Mart ayında Amerikan CBS televizyonunda yayınlanan röportajda, siyahi bir anne ve beyaz bir babanın kızı olan Markle, oğluna hamilelik süreci hakkında, "Ben hamileyken, bebeğimin prens ya da prenses olmasını istemediler. Bebeğime güvenlik tanınmayacağını söylediler. Oğlum doğduğunda ten renginin ne kadar koyu olacağına dair konuşmalar oluyordu ve bundan endişeleniyorlardı." ifadesini kullanmıştı.

Prens Harry ise babasının kendilerine mali desteği kestiğini ve telefonlarına çıkmadığını söylemişti.

Etiketler : meghan markle prens harry abd magazin
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