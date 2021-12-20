VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Şi Cinping katil ama harika bir ilişkim var"
Dost ülkeyle Türkiye arasında milyon dolarlık gelişme!
Böyle duyurdular: Elmas alanında iş birliğimiz 'S-400 füzesi hızında' büyüyor
Adana'daki torbacı operasyonlarında 13 tutuklama
Ankara'da yılbaşı öncesi DEAŞ'a operasyon
Elon Musk "Türkiye" baskısına boyun eğmedi!
Fransız askerler itiraf etti: Türklerin yanında savaşırız
Ülke genelinde 'Zehir-2' operasyonu!
BES'te olanlara güzel haber!
Türkiye'nin günlerce konuştuğu olay... Onur Alp Eker'in ölümünde karar verildi
Bakan Koca duyurdu: Yakalanarak gözaltına alındı
Türkiye'nin gözü kritik zirve de!
AB geri durmuyor: Mutlaka masada olmalıyız
İstanbul'a kar yağacak mı?
ABD'li generallerden bomba açıklama! Tarih verip uyardılar
Başkan Erdoğan'dan sert çıkış: Bizimle mücadele edemezsiniz!
ABD'li üst düzey isimden çarpıcı sözler
Önümde duran olursa ezerim!
Sahnede dijital buluşma
Popun kralı da kraliçesi de yok
Sahnede görünmez kaza
Çayın içinde de kafein var
Karabuğday kolesterolü dengeliyor
Uzamış Kovid Sendromu riski kronik hastalıklarda artıyor
20 Aralık 2021 Pazartesi 10:30:00 - Güncelleme:20 Aralık 2021 Pazartesi 10:30:00

Popun kralı da kraliçesi de yok

ABONE OL

Kenan Doğulu, İTÜ işletme mühendisliği tarafından 11. si düzenlenen sosyal medya ödül töreninde 'En İyi Erkek Sanatçı' ödülünü aldı.

Kenan Doğulu, İTÜ işletme mühendisliği tarafından 11. si düzenlenen sosyal medya ödül töreninde 'En İyi Erkek Sanatçı' ödülünü aldı. Sosyal medyayı aktif olarak kullanmadığı için yakın çevresinden eleştiri aldığını söyleyen Doğulu, Gülşen ile Hande Yener arasındaki 'popun kraliçesi' tartışmasına dahil oldu. "Bu işin kral ve kraliçesi yok'' diyen Doğulu, sözlerine ''Kimse bu işi bu yüzden yapmıyor. Hepimiz işimizi güzel olsun diye yapıyoruz. Bu tip tartışmalar bence eğlence için yapılıyor" şeklinde devam etti.

Etiketler : Popun kralı Kenan Doğulu İTÜ işletme mühendisliği En İyi Erkek Sanatçı
Kütüphane duvarları tuvale dönüştü

Kütüphane duvarları tuvale dönüştü
Malatya'nın kazananı 'Çatlak'!

Malatya'nın kazananı 'Çatlak'!
Babalıktan dedeliğe terfi ettim

Babalıktan dedeliğe terfi ettim
Vefalı evlat

Vefalı evlat
Komedinin gözünü seveyim

Komedinin gözünü seveyim
Dizisi bitti ama sete ara vermedi

Dizisi bitti ama sete ara vermedi
2022'de albüm geliyor

2022'de albüm geliyor
İhtiyaç sahiplerine yardım eli

İhtiyaç sahiplerine yardım eli
Keşke rüya olsaydı

Keşke rüya olsaydı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER