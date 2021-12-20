Popun kralı da kraliçesi de yok

Kenan Doğulu, İTÜ işletme mühendisliği tarafından 11. si düzenlenen sosyal medya ödül töreninde 'En İyi Erkek Sanatçı' ödülünü aldı. Sosyal medyayı aktif olarak kullanmadığı için yakın çevresinden eleştiri aldığını söyleyen Doğulu, Gülşen ile Hande Yener arasındaki 'popun kraliçesi' tartışmasına dahil oldu. "Bu işin kral ve kraliçesi yok'' diyen Doğulu, sözlerine ''Kimse bu işi bu yüzden yapmıyor. Hepimiz işimizi güzel olsun diye yapıyoruz. Bu tip tartışmalar bence eğlence için yapılıyor" şeklinde devam etti.