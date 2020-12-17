Popçu Edis'ten bir ilk! Stadyumdan dijital konser

İzleyiciler kapalı devre online bağlantı teknolojisiyle stat ekranlarına bağlanarak Edis ile sahnede online deneyim yaşayacak. Konseri heyecanla beklediğini söyleyen Edis, ‘’Emojilerle, istek parçalarla ve hatta alkışlarla renklenecek bir dijital konser olacak. Hep birlikte eğleneceğiz, moral bulacağız’’ dedi.