17 Aralık 2020 Perşembe 02:50:00 - Güncelleme:17 Aralık 2020 Perşembe 15:10:00
Popçu Edis'ten bir ilk! Stadyumdan dijital konser
Edis, 24 Aralık'ta Vodafone Park'ta Türkiye'nin ilk online canlı stadyum konserinde sahne alacak.
İzleyiciler kapalı devre online bağlantı teknolojisiyle stat ekranlarına bağlanarak Edis ile sahnede online deneyim yaşayacak. Konseri heyecanla beklediğini söyleyen Edis, ‘’Emojilerle, istek parçalarla ve hatta alkışlarla renklenecek bir dijital konser olacak. Hep birlikte eğleneceğiz, moral bulacağız’’ dedi.