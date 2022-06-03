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03 Haziran 2022 Cuma 18:30:00 - Güncelleme:03 Haziran 2022 Cuma 18:30:00

Pop müzik geride kaldı

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5 yıllık aranın ardından 'Kendine Bi' Şans Ver' albümünü sevenleriyle buluşturan Nilüfer, kariyeriyle ilgili konuştu.

5 yıllık aranın ardından 'Kendine Bi' Şans Ver' albümünü sevenleriyle buluşturan Nilüfer, kariyeriyle ilgili konuştu. Sanatçı katıldığı bir programda albüm çıkarmak istemediğini belirtti. Nilüfer, "Dile kolay aslında 50 yıl... Ben bile inanamıyorum yani. Onun için belli bir doygunluk var tabii. Mesela ben başka albüm yapmam diye düşünüyorum artık" dedi. Rap müziğin yükselişini başarılı bulduğunu söyleyen Nilüfer, "Uygun şartlar önüme geldiğinde seve seve rap müzik yapan biriyle düet yaparım. Çok üretim var. Pop müzik biraz geride kaldı" dedi.

Etiketler : Pop müzik geride kaldı Kendine Bi' Şans Ver Nilüfer
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