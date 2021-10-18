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18 Ekim 2021 Pazartesi 10:00:00 - Güncelleme:18 Ekim 2021 Pazartesi 10:00:00

Polonya'da prömiyer

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Umut Evirgen'in ikinci uzun metraj filmi 'Kimya', 37. Varşova Film Festivali'nde dünya prömiyerini gerçekleştirdi.

Umut Evirgen'in ikinci uzun metraj filmi 'Kimya', 37. Varşova Film Festivali'nde dünya prömiyerini gerçekleştirdi. Festivalin 'Competition 1-2' bölümünde yarışan filmin galasına Evirgen ile birlikte filmin başrol oyuncusu Melisa Şenolsun katıldı. Gecede Evirgen duygularını "Sinemada daha yolun çok başında biri olarak böylesi bir festivalde yarışıyor olmak beni hem çok heyecanlandırırken hem de bundan sonrası için yüreklendiriyor" sözleriyle dile getirdi. Melisa Şenolsun ise ''Kimya'nın dünya prömiyerinin Varşova'da yapılması gurur verici. Çok güzel, çok olumlu yorumlar aldık burada'' dedi.

Etiketler : Polonya Umut Evirgen metraj filmi 37. Varşova Film Festivali
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