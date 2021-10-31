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31 Ekim 2021 Pazar 12:00:00 - Güncelleme:31 Ekim 2021 Pazar 12:00:00

‘Polislik onurlu bir meslek'

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Hülya Koçyiğit'in TRT'de yayınlanan 'Film Gibi Hayatlar' programına Özgür Ozan, konuk oldu.

Hülya Koçyiğit'in TRT'de yayınlanan 'Film Gibi Hayatlar' programına Özgür Ozan, konuk oldu. 'Arka Sokaklar' dizisinde kendini seyrederken duygulandığını belirten Ozan, polislerin çok zor bir iş yaptığını söyledi. Oyuncu, "Polislerle, biz sadece pasaport ve ehliyet alırken karşılaşıyoruz. Ama işin içine girdiğiniz zaman mesleğin ne kadar zor olduğunu, biz sadece dizi çekerken bile çok büyük sıkıntılar yaşadığımızı görüyoruz. O insanlar yedi yirmi dört başkasının namusunu, başkasının hayatını kendi hayatlarına tercih edecek kadar onurlu bir meslek yapıyorlar. Biz bunu hissettiğimiz zaman ekrana yansıtabiliyoruz. Onlarla empati kurabilmemiz çok önemliydi'' dedi.

Etiketler : Polislik onurlu bir meslek Hülya Koçyiğit Film Gibi Hayatlar Özgür Ozan
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