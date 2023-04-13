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13 Nisan 2023 Perşembe 17:26:00 - Güncelleme:13 Nisan 2023 Perşembe 17:26:00

Polis zoruyla mahkemeye götürülecek

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'Beyaz Orkide' adlı şarkıda kendisine aitmiş gibi kullandığı iddiasıyla 5 yıl hapis istemiyle yargılanan Banu Alkan, önceki gün duruşmaya katılmadı.

Müzisyen Nicole Rona'nın (Peachey), sesini izinsiz olarak 'Beyaz Orkide' adlı şarkıda kendisine aitmiş gibi kullandığı iddiasıyla 5 yıl hapis istemiyle yargılanan Banu Alkan, önceki gün duruşmaya katılmadı. Mahkeme, Alkan'ın adreslerinden ayrı ayrı kontrol edilerek kolluk kuvvetlerince mahkemeye getirilmesine ve cep telefonuna SMS mesajı atılmasına karar vererek duruşmayı erteledi. Neslihan KESKİN

Etiketler : beyaz orkide şarkı banu alkan dava duruşma

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