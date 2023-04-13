Polis zoruyla mahkemeye götürülecek

Müzisyen Nicole Rona'nın (Peachey), sesini izinsiz olarak 'Beyaz Orkide' adlı şarkıda kendisine aitmiş gibi kullandığı iddiasıyla 5 yıl hapis istemiyle yargılanan Banu Alkan, önceki gün duruşmaya katılmadı. Mahkeme, Alkan'ın adreslerinden ayrı ayrı kontrol edilerek kolluk kuvvetlerince mahkemeye getirilmesine ve cep telefonuna SMS mesajı atılmasına karar vererek duruşmayı erteledi. Neslihan KESKİN

