Podyumda fena düştü

Modacı Deniz Albayrak, 'Kadın ve Kadın' adlı Haute Couture defilesini Sheraton Otel'de sundu. ''Güçlü Kadın'' projesiyle yola çıkılan defilede Tuğba Altıntop görev aldı. Gecede iki ayrı kıyafet tanıtan Altıntop, pistte yürürken ayağı takılıp düştü. Kendini hemen toparlayan Altıntop, anında yerden kalktı ve yürümeye devam etti.