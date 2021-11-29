Podyuma anne olarak dönüyor
Şarkıcı Soner Sarıkabadayı'nın eşi Madelein Lopez Camelo 3 yıl aranın ardından podyumlara geri dönüyor.
Şarkıcı Soner Sarıkabadayı'nın eşi Madelein Lopez Camelo 3 yıl aranın ardından podyumlara geri dönüyor. 2015 Kolombiya güzellik kraliçesi seçilen Lopez, modacı Hakan Akkaya'nın 'Cinderella Bridal Capsule collection' defilesinde yürüyecek. Geçtiğimiz yıl oğlu Hasan Matias'ı kucağına alan model defilede gelinlik giyecek. Lopez, hamilelik sonrası 34 beden fit fiziğiyle dikkat çekiyor.