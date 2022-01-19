Plansız imaj

'El Kızı' dizisinde rol alan Sedef Avcı, radikal bir karar aldı. Avcı, oyunculuk kariyeri boyunca uzun olan saçlarını ilk defa kestirdi. Oyuncu, yeni imajıyla da hayranlarını şaşırttı. Sosyal medya hesabından kısa saçlı halini paylaşan oyuncu, altına da Küçük Prenses kitabından alıntı yaparak, "Tesadüflere ihtiyaç var, plansız ve zamansız gelen güzelliklere" notunu düştü. Avcı'nın gönderisine hayranları binlerce beğeni ve yorumda bulundu.