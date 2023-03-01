Pişkin hırsızdan ödül davası

Dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga'nın Şubat 2021'de iki Fransız bulldogu Koji ve Gustav, asistanının da vurulduğu bir olayda kaçırıldı. Nisan 2021'de, köpekleri teslim eden Jennifer McBride de dahil, soygunla bağlantılı olarak 5 kişi tutuklandı. McBride köpekleri teslim ettikten sonra Los Angeles polisi, onun soygundan tutuklanan adamlardan birinin babasıyla ilişkisi olduğunu buldu. Gaga, köpeklerini getiren kişiye 'soru sorulmadan' 500 bin dolar ödül vereceğini açıklamıştı. Ancak McBride, ödülü almadığını iddia ederek dolandırıcılıkla suçladığı şarkıcıya dava açtı. Davada, McBride'ın 500 bin doları alamamasının bir sonucu olarak zarara uğradığı, zihinsel ıstırap çektiği ve hayattan zevk alamadığı iddia edildi.