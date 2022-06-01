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01 Haziran 2022 Çarşamba 12:00:00 - Güncelleme:01 Haziran 2022 Çarşamba 12:00:00

Pınar'a nazar değdi

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Kaan Urgancıoğlu'yla birlikte 'Yargı' dizisinin başrolünde yer alan oyuncu Pınar Deniz, önceki akşam objektiflere yansıdı.

Kaan Urgancıoğlu'yla birlikte 'Yargı' dizisinin başrolünde yer alan oyuncu Pınar Deniz, önceki akşam objektiflere yansıdı. Bir gün önce ekip arkadaşlarıyla birlikte bir mekanda yapımın sezon finalini kutlayan Deniz'e nazar değdi. Parlak ışıltılı kıyafetiyle dikkat çeken oyuncu, habercilerden ricada bulundu. Deniz, "Sesim hiç yok. Geçen gece biraz fazla coşmuşum" dedi.

Etiketler : Kaan Urgancıoğlu Pınar Deniz Yargı' dizisi
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