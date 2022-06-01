Pınar'a nazar değdi

Kaan Urgancıoğlu'yla birlikte 'Yargı' dizisinin başrolünde yer alan oyuncu Pınar Deniz, önceki akşam objektiflere yansıdı. Bir gün önce ekip arkadaşlarıyla birlikte bir mekanda yapımın sezon finalini kutlayan Deniz'e nazar değdi. Parlak ışıltılı kıyafetiyle dikkat çeken oyuncu, habercilerden ricada bulundu. Deniz, "Sesim hiç yok. Geçen gece biraz fazla coşmuşum" dedi.