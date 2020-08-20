Pınar Altuğ, Prof. Dr. Aziz Sancar'ın sözüyle yanıt verdi

Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i olarak hafızalara kazınan oyuncu Pınar Altuğ, tatil karelerini sosyal medya hesabından paylaşmış, göbeğini siyaha boyayarak sansürlediği görülünce sosyal medyanın diline düşmüştü. Konuyla ilgili bir açıklama yapmayan Altuğ'dan, manidar bir paylaşım geldi.



Koronavirüs salgını sebebiyle aylardır ailesiyle İstanbul'daki evinde karantinada olan Pınar Altuğ, normalleşmenin ardından teknesine geçti. Eşi Yağmur Atacan ve kızı Su ile teknesiyle koy koy gezen ve bu tatilinden sık sık fotoğraflar yayınlayan ünlü oyuncu, son yüklediği kareyle yine gündeme geldi.



KENDİNE MAYO YAPTI

Son paylaşılan tatil fotoğrafında Pınar Altuğ’un, göbeğini siyaha boyayarak sansürleyip, mayo görüntüsü vermeye çalışması dikkat çekti.

MANİDAR PAYLAŞIM

Oyuncunun yaptığı photoshop sosyal medyanın diline düştü. Konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçınan Pınar Altuğ, sosyal medya hesabından şu manidar satırları paylaştı;