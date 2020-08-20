Pınar Altuğ, Prof. Dr. Aziz Sancar'ın sözüyle yanıt verdi
Kaynak: Akşam
Oyuncu Pınar Altuğ, son paylaşımında fotoğrafına photoshop uygulayarak göbeğini kapatmış mayo yapmıştı. Sosyal medya kullanıcılarının diline düşen bu fotoğrafa manidar bir paylaşımla yanıt verdi. Altuğ Instagram hikayesinde Aziz Sancar'ın 'Ne yaparsan yap biri konuşacak' sözlerine yer verdi.
Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i olarak hafızalara kazınan oyuncu Pınar Altuğ, tatil karelerini sosyal medya hesabından paylaşmış, göbeğini siyaha boyayarak sansürlediği görülünce sosyal medyanın diline düşmüştü. Konuyla ilgili bir açıklama yapmayan Altuğ'dan, manidar bir paylaşım geldi.
Koronavirüs salgını sebebiyle aylardır ailesiyle İstanbul'daki evinde karantinada olan Pınar Altuğ, normalleşmenin ardından teknesine geçti. Eşi Yağmur Atacan ve kızı Su ile teknesiyle koy koy gezen ve bu tatilinden sık sık fotoğraflar yayınlayan ünlü oyuncu, son yüklediği kareyle yine gündeme geldi.
KENDİNE MAYO YAPTI
Son paylaşılan tatil fotoğrafında Pınar Altuğ’un, göbeğini siyaha boyayarak sansürleyip, mayo görüntüsü vermeye çalışması dikkat çekti.
MANİDAR PAYLAŞIM
Oyuncunun yaptığı photoshop sosyal medyanın diline düştü. Konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçınan Pınar Altuğ, sosyal medya hesabından şu manidar satırları paylaştı;
- Pınar Altuğ, Prof. Dr. Aziz Sancar'ın sözüyle yanıt verdi
- Hadise'nin 9 ay önce söylediği 'Aşık olmayacağım' sözü yeniden gündem oldu!
- Flaş iddia... Murat Boz ve Demet Özdemir aşk mı yaşıyor?
- Şevval Sam'dan kadına şiddet uyguladığı iddia edilen Ozan Güven'e tepki: Aynı filmde oynamam
- Hong Konglu ünlü oyuncu Carmen Le Yeuk-tung, 54 yaşına girdiğini açıkladı, paylaşımına yorumlar yağdı: Gittikçe gençleşiyorsun
- Engin Altan Düzyatan, Pakistanlı üç çocuğun hayalini gerçekleştirdi