Pilotluk eğitimleri devam ediyor

Oyuncu Ümit Erdim, pilotluk eğitimi alıyor. Uzun bir süredir oyunculuk kariyerine ara veren Erdim, eşi Seda Erdim'le birlikte İstinyePark'ta objektiflere yansıdı. Çift, bir mekanda baş başa yemek yedi. Çıkışta habercilerle sohbet eden Erdim, yakında pilot olacağını belirtti. Erdim, "Pilotluk eğitimi devam ediyor, Dalaman'da eğitimdeydim, İstanbul'a yeni geldim" dedi.