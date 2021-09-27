VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kosova ile Sırbistan arasında kriz
Başkan Erdoğan: Tarihi bir adım atıyoruz
ABD'de koronavirüs: Hayatını kaybedenlerin sayısı 688 bini aştı
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
Başkan Erdoğan'dan 'Karabağ' mesajı
Akar: YPG tam anlamıyla PKK'nın kendisidir
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a Lyon'da saldırı
Rusya'dan kritik zirve öncesi önemli açıklama! Suriye ve Afganistan gündemde
"ABD'nin casus uçağını düşürdük"
HDP'den Millet İttifakı'na rest!
Başkan Erdoğan duyurdu: her ilde devreye alınacak
KKTC'den Rum Başpiskoposun küstah çıkışına sert tepki
Öğretmen atama başvuruları başladı
İstanbul'da toplu taşıma çilesi bitmek bilmiyor!
Azerbaycan'dan Ermenistan'a Türkiye şartı
Ambargolara yanıt olarak geliştirildi
"PKK en çok Süleyman Soylu'dan korkuyor"
Türkiye Gençlik Vakfı Karabağ Zaferi'nin yıl dönümünde Ayasofya Camii'ndeydi
ABD'nin küstah S-400 sorusuna Başkan Erdoğan'dan yanıt
Baron savaşı
Komşuda korkutan deprem!
Uzman isim uyardı! İki yıl aradan sonra geri dönüyor
FETÖ operasyonu: 42 şüpheli adliyeye sevk edildi
Hemen indirim yaptılar
27 Eylül 2021 Pazartesi 16:00:00 - Güncelleme:27 Eylül 2021 Pazartesi 16:00:00

Pes etmek yok

ABONE OL

Bir süredir tatilde olan İrem Helvacıoğlu, kendisine yeni teklifler geldiğini açıkladı.

Bir süredir tatilde olan İrem Helvacıoğlu, kendisine yeni teklifler geldiğini açıkladı. Sen Anlat Karadeniz' dizisinden sonra yer aldığı 'Seni Çok Bekledim' ve 'Baş Belası' yapımlar erken final yapan Helvacıoğlu, oyunculuğa küsmediğin ifade etti. Oyuncu, "Şu anda gelen teklifler var. Gönül ister ki dinlenmek ama çok iyi bir şey olursa, beni kalbimde vurursa bir anda içinde bulunabilirim" diye konuştu. Oyuncu bu sözleri ile yeni bir dizide yer alabileceğini ama hikayenin kendisini etkilemesi gerektiğini söyledi.

Etiketler : İrem Helvacıoğlu Seni Çok Bekledim Sen Anlat Karadeniz
Yerli Romeo ve Juliet

Yerli Romeo ve Juliet
Ozan ve Hera müziğe doyurdu

Ozan ve Hera müziğe doyurdu
Karla babasına benziyor

Karla babasına benziyor
Chris Pratt, Super Mario oluyor

Chris Pratt, Super Mario oluyor
Tost davasını kazandı

Tost davasını kazandı
İtalyan 'Hadise'si

İtalyan 'Hadise'si
Mevlana'yı canlandıracak

Mevlana'yı canlandıracak
Ev yüzünden tartıştık

Ev yüzünden tartıştık
Bir kahramanlık hikâyesi: Müfreze

Bir kahramanlık hikâyesi: Müfreze

EN ÇOK OKUNAN HABERLER