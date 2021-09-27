Pes etmek yok

Bir süredir tatilde olan İrem Helvacıoğlu, kendisine yeni teklifler geldiğini açıkladı. Sen Anlat Karadeniz' dizisinden sonra yer aldığı 'Seni Çok Bekledim' ve 'Baş Belası' yapımlar erken final yapan Helvacıoğlu, oyunculuğa küsmediğin ifade etti. Oyuncu, "Şu anda gelen teklifler var. Gönül ister ki dinlenmek ama çok iyi bir şey olursa, beni kalbimde vurursa bir anda içinde bulunabilirim" diye konuştu. Oyuncu bu sözleri ile yeni bir dizide yer alabileceğini ama hikayenin kendisini etkilemesi gerektiğini söyledi.