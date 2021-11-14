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14 Kasım 2021 Pazar 13:00:00 - Güncelleme:14 Kasım 2021 Pazar 13:00:00

Performansıyla mest etti

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Gökhan Türkmen, sevenleriyle bir araya geldi. Şarkıcı, If Performance Hall adlı mekânda sahne aldı.

Gökhan Türkmen, sevenleriyle bir araya geldi. Şarkıcı, If Performance Hall adlı mekânda sahne aldı. Performansıyla dikkat çeken Türkmen, '7'den 'Heyecan', 'Falan Filan', 'Çürük', 'Sen İstanbul'sun', 'Çatı Katı', 'Lafügüzaf' ve 'Taş' gibi sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte hep bir ağızdan söyledi. Yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalan Türkmen, konserini alkışlar eşliğinde sonlandırdı.

Etiketler : Performansıyla mest etti Gökhan Türkmen If Performance Hall
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