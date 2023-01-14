Melis İşiten, Ceyhun Fersoy ve Sergen Deveci gibi isimlerin yer aldığı 'Baş Belası' tiyatro oyunu 'Uluslararası Başarı ve Kariyer Ödülleri'nde ödül aldı. Geceye katılan Ceyhun Fersoy, gözyaşlarına hakim olamadı. Oyun ekibi Amasya'daki turne dönüşü trafik kazası geçirmiş, üç oyuncu hayatını kaybetmişti. Kazayı kırıklarla atlatan Fersoy, ''Baş Belası oyununu oynamaya devam edeceğiz. Perdeyi kapatmayacağız. Umarım bende bir gün tiyatro yolunda veya sahnelerde vefat ederim. İyi ki tiyatro var" dedi.