Pembe uğuru
Şarkıcı Hande Ünsal sevenleriyle buluştu. Popçu Kahramanmaraş Hayal Kahvesi'nde sahne aldı.
Şarkıcı Hande Ünsal sevenleriyle buluştu. Popçu Kahramanmaraş Hayal Kahvesi'nde sahne aldı. Ünsal, pembe takımıyla göz kamaştırdı. Bir hayranının kıyafetiyle ilgili iltifatı üzerine teşekkür eden Ünsal, "Pembe bana hep uğurlu geldi. O yüzden çok tercih ediyorum. Buraya gelmeden bu kalabalıkla bu kadar eğleneceğimizden emindim" dedi. Yaklaşık 3 saat sahnede kalan Ünsal, sevilen şarkılarını seslendirdi.