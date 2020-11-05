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05 Kasım 2020 Perşembe 17:40:00 - Güncelleme:05 Kasım 2020 Perşembe 17:40:00

Pelin Karahan'ın yeni sezon alışverişi

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Pelin Karahan, önceki gün İstinyePark'ta objektiflere takıldı.

Dünyaca ünlü markaların mağazalarında yeni sezon ürünlerini inceleyen oyuncu Pelin Karahan, her şeyin yolunda olduğunu aktardı.

Etiketler : Pelin Karahan alışveriş yeni sezon
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