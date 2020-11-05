05 Kasım 2020 Perşembe 17:40:00 - Güncelleme:05 Kasım 2020 Perşembe 17:40:00
Pelin Karahan'ın yeni sezon alışverişi
Pelin Karahan, önceki gün İstinyePark'ta objektiflere takıldı.
Dünyaca ünlü markaların mağazalarında yeni sezon ürünlerini inceleyen oyuncu Pelin Karahan, her şeyin yolunda olduğunu aktardı.
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