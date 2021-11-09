Pedro kızını yine göremedi

Tülin Şahin ile kızının babası Pedro de Noronha arasındaki kriz bitmiyor. 2 yaşına basan Siena Leyla'nın doğum gününü kutlamak için İstanbul'a gelen Noronha, kapıda kalınca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu. İsyan eden Noronha "Yargıç Tülin, kızımızı ne zaman görebileceğimi söyler misiniz? Baban bir kez daha her yöne 5 bin km uçtu ve seni görmeden eve dönecek sevgili Siena'm'' dedi. Şahin ise Noronha'nın iddiasını yalanladı.

