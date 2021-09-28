Pazardan giyiniyor

Tan Taşçı, Belarus'ta konser verdi. Minsk'teki Double Tree by Hilton Otel'de konser veren şarkıcı yaklaşık iki saat sahnede kaldı. Modacısı olmayan ve sahne kostümlerini kendisi tasarlayan Tan, tarzını yansıttığına inandığı, beğendiği markasız kıyafetleri tercih ettiği hatta pazardan bile alışveriş yaptığını söyledi.