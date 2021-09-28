28 Eylül 2021 Salı 13:00:00 - Güncelleme:28 Eylül 2021 Salı 13:00:00
Pazardan giyiniyor
Tan Taşçı, Belarus'ta konser verdi. Minsk'teki Double Tree by Hilton Otel'de konser veren şarkıcı yaklaşık iki saat sahnede kaldı.
Tan Taşçı, Belarus'ta konser verdi. Minsk'teki Double Tree by Hilton Otel'de konser veren şarkıcı yaklaşık iki saat sahnede kaldı. Modacısı olmayan ve sahne kostümlerini kendisi tasarlayan Tan, tarzını yansıttığına inandığı, beğendiği markasız kıyafetleri tercih ettiği hatta pazardan bile alışveriş yaptığını söyledi.