Patrondan teftiş

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10 Ekim 2021 Pazar 11:30:00 - Güncelleme:10 Ekim 2021 Pazar 11:30:00

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'Gelinim Mutfakta' programından iş yoğunluğundan dolayı ayrıldığını açıklayan Demet Akalın, eşi Okan Kurt'la birlikte Florya'da objektiflere yansıdı.

'Gelinim Mutfakta' programından iş yoğunluğundan dolayı ayrıldığını açıklayan Demet Akalın, eşi Okan Kurt'la birlikte Florya'da objektiflere yansıdı. Akalın, Aqua Florya'da Hirahan restoranlarının ikinci şubesini açmaya hazırlanıyor. Akalın ve Kurt, inşaatı devam eden mekanlarını gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Çıkışta habercilerle karşılaşan çift, mutluluk pozları verdi.

Etiketler : Gelinim Mutfakta Okan Kurt Demet Akalın
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