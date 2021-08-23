Patrondan motivasyon yemeği

Tolgahan Sayışman, sahibi olduğu Han Medya'nın ilk projesi Limit'in çekimlerinde ekibe motivasyon yemeği organize etti. Balıkesir Dursunbey'de kamera karşısında olan set çalışanları ve oyunculara Sayışman, İstanbul'dan özel olarak meşhur dönerci Serkan'ı getirdi. Yapım lisede okuyan bir öğrenci grubunun geçirdiği otobüs kazası sonrası, hayatta kalma mücadelelerini anlatıyor.