Patron korkusu

Cem Yılmaz'ın yeni dizisi 'Erşan Kuneri'de rol almaya hazırlanan Nilperi Şahinkaya, erkek arkadaşı Emre Yusufi ile güzel havanın keyfini çıkardı. Cem Yılmaz ile çalışmanın çok keyifli olduğunu söyleyen oyuncu, küçüklüğünden beri de ünlü komedyenin hayranı olduğunu da belirtti. Bugünlerde prova çekimlerinde olduklarını da ekleyen oyuncu, 'Daha fazla konuşmayayım patron kızar' dedi.



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