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07 Haziran 2021 Pazartesi 16:30:00 - Güncelleme:07 Haziran 2021 Pazartesi 16:30:00

Patron korkusu

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Cem Yılmaz'ın yeni dizisi 'Erşan Kuneri'de rol almaya hazırlanan Nilperi Şahinkaya, erkek arkadaşı Emre Yusufi ile güzel havanın keyfini çıkardı.

Cem Yılmaz'ın yeni dizisi 'Erşan Kuneri'de rol almaya hazırlanan Nilperi Şahinkaya, erkek arkadaşı Emre Yusufi ile güzel havanın keyfini çıkardı. Cem Yılmaz ile çalışmanın çok keyifli olduğunu söyleyen oyuncu, küçüklüğünden beri de ünlü komedyenin hayranı olduğunu da belirtti. Bugünlerde prova çekimlerinde olduklarını da ekleyen oyuncu, 'Daha fazla konuşmayayım patron kızar' dedi.

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Etiketler : Cem Yılmaz Erşan Kuneri' Nilperi Şahinkaya Emre Yusufi
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