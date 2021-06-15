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15 Haziran 2021 Salı 11:30:00 - Güncelleme:15 Haziran 2021 Salı 11:30:00

Parmağı için iki gün hastanede

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Köpeklerinin kavgasını ayırdığı sırada serçe parmağı kırılan, başparmağının da tırnağı çıkan oyuncu Farah Zeynep Abdullah, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Köpeklerinin kavgasını ayırdığı sırada serçe parmağı kırılan, başparmağının da tırnağı çıkan oyuncu Farah Zeynep Abdullah, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Talihsiz olay sonrası, 1,5 saatlik bir operasyon geçiren ve iki gün boyunca hastanede kalan Farah Zeynep Abdullah, "Baya kopuyormuş başparmağım. Tırnak sallanıyordu, avucumda tutarak gittim hastaneye. Şoke oldum" dedi.

Etiketler : serçe parmağı Köpeklerinin kavgası Farah Zeynep Abdullah
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