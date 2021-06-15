Parmağı için iki gün hastanede

Parmağı için iki gün hastanede

Köpeklerinin kavgasını ayırdığı sırada serçe parmağı kırılan, başparmağının da tırnağı çıkan oyuncu Farah Zeynep Abdullah, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Talihsiz olay sonrası, 1,5 saatlik bir operasyon geçiren ve iki gün boyunca hastanede kalan Farah Zeynep Abdullah, "Baya kopuyormuş başparmağım. Tırnak sallanıyordu, avucumda tutarak gittim hastaneye. Şoke oldum" dedi.