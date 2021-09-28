Paris'te romantizm

Ebru Şallı Akkuş'un eşi Uğur Akkuş evliliklerinin ikinci yılında sürpriz yaparak yurtdışı tatili ayarladı. Hafta sonuna doğru Şallı'yı evden çıkaran Akkuş, soluğu Fransa'da aldı. Romantizmin başkenti sayılan Paris'te keyifli bir hafta sonu geçiren çift, evlilik yıl dönümlerinde de Eyfel Kulesi'nde baş başa yemek yedi. Bu birkaç günlük kaçamak tatilden sonra hafta başı eve dönen çift sosyal medya hesaplarından bu romantik anları paylaştılar.