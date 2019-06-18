18 Haziran 2019 12:27 | Salı
Paris'te Babalar Günü hediyesi
Oyuncu Şükran Ovalı, futbolcu eşi Caner Erkin’i Babalar Günü’nde Paris’e götürdü.
Ovalı, Erkin’le görmek istedikleri Moulin Rouge kabaresini izledi. Şehrin en ünlü organizasyonlarından birine giderek unutulmaz bir şova şahit olan ikili, biletler için 3 bin TL’yi de gözden çıkardı. Çift kısa tatillerine kızları Mihran Ela olmadan çıktı.
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