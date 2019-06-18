Paris'te Babalar Günü hediyesi

Ovalı, Erkin’le görmek istedikleri Moulin Rouge kabaresini izledi. Şehrin en ünlü organizasyonlarından birine giderek unutulmaz bir şova şahit olan ikili, biletler için 3 bin TL’yi de gözden çıkardı. Çift kısa tatillerine kızları Mihran Ela olmadan çıktı.