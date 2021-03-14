Para yok PR var!

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14 Mart 2021 Pazar 08:08:00 - Güncelleme:14 Mart 2021 Pazar 08:08:00

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Genç şarkıcı Gözde Öney, dizilerde kullanılan şarkılarda eser sahiplerinin ücret almamasına isyan etti.

Genç şarkıcı Gözde Öney, dizilerde kullanılan şarkılarda eser sahiplerinin ücret almamasına isyan etti. Bir dizide şarkısının kullanılması için para teklif edilmediğinden bahseden Öney, sektör ve müzisyen arasında yaşanan soruna şu sözlerle dikkat çekti: 'Bir diziden gelen, müziğimi dizilerinin bir bölümünde kullanmaları karşılığında "Para istemesin, PR'ı yapılmış olsun" talebiyle karşı karşıya kaldım. Bu saygısızlığın sorumlusu, bunu kabul etmiş müzisyen arkadaşlarımdır. Lütfen emeğinizi karşılıksız bırakmayın.''

Etiketler : gözde öney şarkı dizi
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